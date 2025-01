Oroscopo Leone: settimana dal 13 al 19 gennaio 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Sei il re della savana, ma in questa settimana sembri più il gattino domestico di una nonna siciliana, pigro e in cerca di coccole. In amore, finalmente decidi di smetterla di fare lo snob e di guardarti intorno con più curiosità.

Le stelle promettono incontri inaspettati, ma ricordati che non sempre chi scappa vale la pena d’inseguire. Sul lavoro, il cambiamento è nell’aria: buttati, ma con il paracadute ben legato. La tua energia è alta, ma la tua distrazione è cosmica. Forse è colpa di Giove, o forse del panettone natalizio che ancora non hai smaltito.

Sei un treno, ma il binario lo trovi a fatica.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Avi curpa Giove si manciasti tutta a cassata? Cuntintati di cicoria e camina ca trovi a strata.”

