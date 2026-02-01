Oroscopo Leone: settimana dal 2 all’8 febbraio 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Settimana un po’ controcorrente per te, che sei abituato a ruggire e invece ora ti ritrovi a dover abbassare il volume. Il periodo è caotico, ma passeggero, anche se lunedì e martedì sembrano fatti apposta per metterti alla prova, soprattutto nei rapporti affettivi. Ritardi, incomprensioni, mancanza di tempo e troppe responsabilità rischiano di renderti meno disponibile del solito, e questo può creare frizioni. Venere opposta suggerisce cautela. Le storie già complicate potrebbero arrivare a un bivio serio, e non tutto può essere risolto con una battuta brillante o con la tua naturale sicurezza. Ogni decisione va presa con calma, anche se non è il tuo sport preferito.

Sul piano pratico e professionale, nonostante i successi recenti, ti senti più preoccupato del solito. Le questioni burocratiche procedono a rilento, firme e carte sembrano bloccate e la concorrenza non ti fa sconti. Questo non è il momento dei miracoli, ma della resistenza. Dopo il 6 febbraio, però, molte situazioni torneranno a tuo favore, e tu lo sai. Stai già preparando mentalmente un progetto importante che richiederà lucidità e strategia. Attenzione alle parole: anche quando hai ragione, rischi di scatenare polemiche inutili.

Dal punto di vista fisico, è proprio il corpo a chiederti una tregua. Alcuni risultati recenti sono stati condizionati dalla stanchezza o da una forma non impeccabile. I tuoi sforzi sono riconosciuti, ma se non curi di più te stesso rischi di pagare il conto. Rimanda situazioni potenzialmente spinose e ascolta i segnali che arrivano dal fisico. Non sei invincibile, anche se a volte ti piace crederlo.

Anche il re, ogni tanto, deve togliersi la corona e riposare.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Si ti fermi n’anticchia e ti curi megghiu, torni cchiù forti e cu’ a testa chiara pi ripigliarti tuttu chiddu ca senti tuo.

