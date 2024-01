Oroscopo Leone: settimana dal 22 al 28 gennaio

Le previsioni del segno

LEONE – Caro Leone, la tua settimana in amore brilla più del sole! Hai una grande carica affettiva che ti rende praticamente irresistibile, e una storia d’amore pronta a sbocciare in progetti matrimoniali. Il tuo partner, colpito dalla tua estroversia e ottimismo, potrebbe farti sentire come il re (o la regina) della giungla. La Luna, da giovedì, aggiunge quel tocco di passionalità che ti fa quasi dimenticare di essere un segno di fuoco. Nuovi amori? Vai avanti senza timore, perché la tua coraggiosa natura leonina non conosce la parola ‘paura’.

E per i single? È tempo di lasciarsi andare, anche solo a relazioni part-time, perché, dopotutto, anche un leone ha bisogno di divertirsi. Sul fronte lavorativo, stai brillando come una stella polare. Le tue idee risplendono, ma ricorda di non lasciare che le questioni amorose offuschino la tua luminosità professionale. Sul fronte economico, la prudenza è la tua migliore alleata. In tema di benessere, hai energia da vendere e recuperi facilmente. Potresti pensare di iniziare una nuova attività fisica o di prenderti cura del tuo corpo in modi innovativi.

“Il Leone, re della giungla, a volte dimentica che anche nella savana servono strategie, non solo ruggiti.” Voto: 9/10. “Futti futti, ca Diu pirduna a tutti.”



