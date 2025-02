Oroscopo Leone: settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Oh, finalmente un po’ di brio nella tua vita sentimentale! Ti sei lamentato per mesi che nulla accadeva, e adesso Venere ha deciso di risvegliarti come una moka lasciata troppo a lungo sul fuoco. Occhio a non scottarti! I giovani leoncini, invece, stanno diventando improvvisamente saggi e cercano di capire perché i genitori non prendano bene le loro scelte discutibili. Genitori del Leone, armatevi di pazienza e di un’aspirina.

Sul lavoro, hai avuto qualche rallentamento? Tranquillo, niente di grave! È solo il destino che si diverte a farti il solletico per vedere come reagisci. Certo, qualche strategia andrà rivista, ma tu sei il re della giungla, non un gatto domestico. Rialzati e ruggisci! Però occhio allo stress: sei in un periodo in cui potresti esplodere come una pentola a pressione. Magari prova a dormire invece di scrollare il telefono fino alle 2 di notte.

Voto: 8

“Sei tornato protagonista, speriamo che il tuo pubblico non si annoi!”

Consiglio delle stelle siciliane: “A troppu canciari facci, la genti si scanta. Sta bonu e goditilla!”

