Oroscopo Leone: settimana dal 25 al 31 dicembre

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana di Natale, caro Leone, sembri un leone in una boutique di porcellane: pieno di buone speranze, ma a un passo dal combinare un disastro! Stai facendo ‘piazza pulita’ con la grazia di un elefante in una cristalleria, ma almeno mostri le tue qualità con la discrezione di un tamburo in una biblioteca. Ricorda: quando la Luna è positiva, non significa che ti trasformerai in un lupo mannaro, ma che avrai l’umore migliore di uno scimpanzé dopo una scorpacciata di banane. In amore, un prudente distacco suona come un ossimoro, ma va bene, provaci. E ricorda, Leone, se non ti osservano con attenzione, forse è perché hai dimenticato di togliere il cappello da Babbo Natale mentre fai la tua maestosa passeggiata. E per quanto riguarda le fiammate d’amore, assicurati di avere un estintore a portata di mano, specialmente con Ariete, Leone, Sagittario e Gemelli.

Voto: 7/10. “La fimmina è comu lu gattu: cchiù chi l’allisci, cchiù la cuda crisci.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI