Oroscopo Leone: settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024

LEONE – Settimana bollente in arrivo! Venere ti sorride e le stelle prevedono momenti di pura passione: hai presente quella scena di film dove tutto sembra perfetto? Ecco, sarà così… a patto che tu non decida di rovinare tutto con qualche indecisione dell’ultimo minuto.

Se hai qualcuno nel mirino, non perdere l’occasione di conquistarlo: giovedì e venerdì sono le giornate giuste per dichiarare i tuoi sentimenti. Insomma, è il momento di prendere in mano la situazione e fare la tua mossa. E per chi è in una relazione stabile, si parla di progetti importanti: matrimonio, convivenza, figli… manca solo la banda ad annunciarlo. Forse negli ultimi anni sei stato troppo concentrato sul lavoro e hai perso un po’ di vista il lato romantico della vita, ma ora è tempo di rimediare.

Sul lavoro, tutto scorre liscio come l’olio: hai finalmente trovato il ritmo giusto per superare ogni ostacolo, anche quelli burocratici che ti hanno tolto il sonno. Sei pronto a lanciare nuove idee e ad affrontare chi ti ha messo i bastoni tra le ruote. Verso la fine del mese ci sarà anche qualche buona notizia dal punto di vista finanziario, e magari arriva quel rimborso che aspettavi da mesi. E finalmente potrai concederti qualche extra senza sensi di colpa.

Anche sul piano del benessere, le cose migliorano: nuovi carichi di energia sono in arrivo, ma prima devi sbarazzarti della stanchezza accumulata. Non sarebbe una cattiva idea prendersi una pausa e farsi coccolare un po’, magari con un bel weekend di relax.

Voto: 9

“Hai voluto la bicicletta? Adesso pedala… Ma almeno stai pedalando su una bici da corsa, eh!”

Consiglio delle stelle siciliane:

“Senti a mia, fatti nu riposu. Si continui accussì, cadi ‘n terra comu ‘na sacchetta i pummaroru.”

