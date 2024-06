Oroscopo Leone: settimana dal 3 al 9 giugno 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Hai finalmente deciso di non procrastinare più. Qualsiasi decisione tu prenda in questo periodo sarà quella giusta. Persone diverse da te per cultura o età ti stimoleranno, e la tua curiosità sarà la chiave vincente!

Maggio è stato un mese pesante, ma ora si riparte con la magia di giugno che si riversa su tutti i rapporti affettivi e lavorativi. In famiglia, è possibile risolvere difficoltà legate al patrimonio e alla casa. Sul lavoro, questo cielo ti aiuta a far partire nuovi progetti e a rendere più stabile la tua figura professionale.

Sei come un atleta, pronto a portare avanti nuove sfide dopo un maggio di preparazione. Ricorda di non strafare e ritrova la forza gradualmente.

Hai superato maggio, congratulazioni! Ora sei pronto a conquistare il mondo… o almeno a provare a farlo. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Chi si stanca di vidiri e stissi facci, è tempu di fari cambiamenti!“

