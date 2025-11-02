Oroscopo Leone: settimana dal 3 al 9 novembre 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana sei come un film in technicolor: brillante, magnetico e con una colonna sonora epica in sottofondo. Dopo settimane un po’ grigie, il tuo cuore torna a ruggire. Venere è dalla tua parte e ti spinge a vivere l’amore con la passione di chi vuole tutto e subito. E se non arriva, beh, ti organizzi per creare un colpo di scena degno di te. Anche un semplice messaggio o un incontro casuale può trasformarsi in qualcosa di più intenso, perché quando il Leone si innamora, non manda segnali: accende fuochi d’artificio.

Chi vive già una relazione, finalmente respira. Le incomprensioni recenti si sciolgono e torna la voglia di sorridere insieme. È il momento giusto per riconciliarsi, chiarire, o semplicemente ricordarsi perché avete scelto di stare insieme. Non serve drammatizzare, anche se ammettiamolo, a te un po’ di teatro piace. L’unico rischio è farsi prendere dall’entusiasmo e voler decidere tutto subito, ma le stelle ti invitano a riflettere. Anche un re ogni tanto ha bisogno di consiglieri.

Sul lavoro, il tuo carisma conquista. Hai idee che brillano e finalmente anche gli altri se ne accorgono. Le collaborazioni con persone di altre città o ambienti diversi ti aprono nuove strade e ti fanno sentire di nuovo protagonista della tua carriera. Giove ti regala un tocco di fortuna extra. Tradotto: ti bastano poche mosse per ottenere ciò che vuoi. Ottimo momento per chi lavora col pubblico o deve esporsi. La tua parola d’ordine è “visibilità”, e questa volta è tutta meritata. Però, attenzione a non strafare tra il 5 e il 6. La stanchezza potrebbe farti fare la faccia seria al momento sbagliato.

Fisicamente sei in ripresa, ma ogni tanto ti senti come un leone che ha corso troppo nella savana: pieno di gloria, ma anche un po’ sudato. Ricorda che il successo è un ottimo carburante, ma il corpo ogni tanto chiede una pausa. Fatti un regalo, rallenta, e ricaricati. Anche un re sa quando è il momento di togliersi la corona e mettersi in pantofole.

Sei tornato al centro della scena, ma ricordati che anche i riflettori hanno bisogno di manutenzione.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Godi di tuttu chiddu ca hai, ma nun ti scurdari ca puru un rì li voti si stanca e havi bisognu di ripusari ‘ntra lu so regnu”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI