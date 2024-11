Oroscopo Leone: settimana dal 4 al 10 novembre 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Venere ti sorride e con essa anche il tuo fascino. I primi giorni di novembre promettono incontri interessanti per chi è single da un po’ e possibilità di risvegliare passioni assopite.

Anche se ultimamente hai avuto qualche pensiero, sembra che adesso sia tutto più chiaro, e sai benissimo cosa fare e cosa dire per conquistare. Sul lavoro, è il momento giusto per avanzare richieste o rivendicazioni: se hai in sospeso questioni legali o burocratiche, buttati con coraggio!

Gli astri ti sostengono, ma ti consiglio comunque di non azzardare troppo nelle finanze, meglio pensarci due volte. Quanto al benessere, sei carico, ma occhio a non strafare: novembre è solo all’inizio e c’è ancora molto da fare.

Voto: 8

Non ti manca nulla, sei pronto a fare scintille!

Consiglio delle stelle siciliane: “Mischia ‘a storia cco’ cori, ca a voti su’ cosi boni rari!”

