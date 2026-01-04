Oroscopo Leone: settimana dal 5 all’11 gennaio 2026

Le previsioni del segno

LEONE – La tua voglia di comandare, dalle feste in poi, è ormai proverbiale: hai diretto la tombola, distribuito le fette di pandoro e deciso a che ora si doveva brindare, pure se nessuno ti dava l’incarico. In amore stai vivendo un periodo di screening emozionale. Se una storia non funziona, lo sai da tempo ma continui a spostare la resa dei conti come si fa con le bollette. Occhio però, perché a gennaio non basterà dire “non è colpa mia” se l’altro ha già la valigia in mano. Per i single c’è un’attrazione fisica che fa tremare le fondamenta, ma non esageriamo. Prima di sognare i nomi dei figli, prova almeno a ricordare il cognome della persona.

La verità? L’amore per te in questo momento è come un’inquadratura sfocata: c’è, ma non si vede bene. La testa è altrove, più precisamente nei tuoi progetti futuri, dove vuoi lasciare il segno come solo tu sai fare. Negli ultimi mesi ti sei sentito come una Ferrari costretta a girare in una rotonda: tanto motore, ma niente uscita. Ma ora qualcosa cambia, e anche se il 2026 sarà l’anno del tuo rilancio, già da ora puoi rimettere mano a idee accantonate.

La Befana la vivrai tra alti e bassi, ma finirà bene, quindi non buttare tutto all’aria per un’uscita mancata o per una battuta fuori luogo. Le giornate attorno all’11 saranno nervose. Il tuo corpo ti chiede tregua, il tuo ego vuole l’applauso. Trova un compromesso, magari con una serata in pantofole e sushi da asporto.

Sei un re, sì, ma anche i re hanno bisogno di un giorno sul divano.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Calati u manti, pigghia ‘na pausa, picchì mancu u suli spunta tutti i jorna ccu stissu focu.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI