Oroscopo Leone: settimana dal 6 al 12 gennaio 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Sei il re della foresta, ma ultimamente sembri più un gatto con la febbre. Le trasformazioni ti hanno reso una macchina da guerra: Giove ti copre le spalle, Saturno fa capolino e sembra che tutto fili liscio.

Il successo è dietro l’angolo, ma non farti prendere la mano: non è detto che tutti intorno a te siano pronti per la tua impetuosa carica da bulldozer emotivo. I lavoratori in proprio, grazie alla loro testardaggine, si trovano nella corsia di sorpasso.

Occhio, però, che qualcuno potrebbe iniziare a sentire il peso della tua personalità “leggermente” esplosiva.

“Se pensi che tutto sia facile, probabilmente non hai ancora sentito tua zia lamentarsi del tuo lavoro.”

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Accura, ca ‘u suli nun luci pi tutti, e tu voli fari troppu chiù di l’autri. Spingi, ma ca tastu!”

