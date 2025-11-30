Oroscopo Pesci: settimana dall’1 al 7 dicembre 2025

Le previsioni del segno

PESCI – Torni a galleggiare in acque calme dopo settimane un po’ agitate, e lo fai con un cuore che ricomincia a scaldarsi grazie a Venere favorevole. Ti senti più aperto, più intuitivo del solito, più predisposto al contatto umano. Le prime giornate della settimana sono perfette per incontri, chiarimenti, momenti di complicità che possono trasformare un legame incerto in qualcosa di solido, o almeno sincero. Giove ti rende ambizioso e combattivo. Vuoi capire chi è davvero al tuo fianco e chi invece non è disposto a nuotare alla tua stessa profondità. Per questo potresti avvertire l’urgenza di mettere alcune cose in chiaro, non per creare conflitti, ma per costruire futuro. Se c’è qualcosa da risolvere, fallo ora, non aspettare dicembre.

Il lavoro riparte con vigore: affari, trattative, vendite, questioni sospese che finalmente trovano risposta. Questo è un cielo che facilita collaborazioni e nuovi progetti, ma pretende chiarezza assoluta. Ogni parola va definita, ogni accordo messo nero su bianco. Anche le questioni legali e i cambiamenti domestici hanno un’energia positiva: tutto si muove nella direzione giusta. A volte temi che la fortuna possa scivolarti via, come un’onda che non riesci a trattenere, ma è solo ansia. La visibilità che hai ora durerà, e ti accompagnerà in un 2026 ricco di progetti e nuove strutture di vita.

Dal punto di vista del benessere, recuperi energia, buonumore, lucidità mentale. La luna nel segno tra venerdì e sabato porta le sensazioni giuste al momento giusto: come un porto tranquillo dove approdare dopo giorni intensi. Hai bisogno di pace, e questa settimana te la concede. È un periodo che ti aiuta a ricostruire, definire, ripartire.

Basta drammi! Questa volta l’universo sta remando davvero dalla tua parte.

VOTO: 10

Consiglio delle stelle siciliane: “Lasciati purtari da l’onda bona. Quannu segui lu cori senza paura, tuttu trova ‘u so puntu giustu”.

