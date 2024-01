Oroscopo Pesci: settimana dall’1 al 7 gennaio

Le previsioni del segno

PESCI – Pesci, in questa settimana di transizione, avrete l’opportunità di essere più diplomatici e positivi con la famiglia e gli amici. In amore, siete incoraggiati a lasciar andare il passato e a concentrarvi su una storia più promettente. Nel lavoro, la vostra creatività e intuizione vi guideranno verso nuove possibilità. È un momento eccellente per l’apprendimento e il miglioramento personale. Riguardo al benessere, mantenere un’attività fisica regolare e una dieta equilibrata sarà fondamentale per la vostra energia.

“Siete così sognatori che a volte dimenticate di svegliarvi per vivere il presente!” Voto: 7.5/10. “Sunaturi di chitarra e piscaturi di cimetta, miatu la casa ca l’aspetta.“



