Oroscopo Pesci: settimana dal 15 al 21 gennaio

le previsioni del segno

PESCI – In questo periodo, cari Pesci, avete una certezza in amore che vi fa brillare come stelle nel cielo notturno. È il momento di considerare i rapporti con entusiasmo, anche quelli appena nati o ancora non del tutto consolidati. È un tempo di fermento e nuovi stimoli, ma attenzione a non cadere nella trappola del passato, specialmente se rappresentato da delusioni o separazioni. A volte è necessario avere il coraggio di cambiare pagina o rinnovare lo stile del rapporto. Sul lavoro, le conferme e i riconoscimenti non tarderanno ad arrivare, specialmente entro la fine di gennaio o i primi di febbraio. Dopo un inizio d’anno impegnativo, finalmente avrete lo spazio e il tempo per organizzarvi. Sul fronte del benessere, è essenziale recuperare le energie, specialmente dopo periodi di tensione. Quando vi sentite sovraccarichi, sapete come dare sfogo al vostro malumore, per poi ripartire con rinnovata forza.

È il momento di prendersi cura di sé e di rigenerarsi. Ricordate: anche un Pesce a volte deve uscire dall’acqua per respirare meglio. Voto: 8.2/10. “Nun tuccari lu culu a la cicala.“



