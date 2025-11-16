Oroscopo Pesci: settimana dal 17 al 23 novembre 2025

Le previsioni del segno

PESCI – Ti rialzi da una settimana pesante come chi riemerge da un mare un po’ mosso e scopre che, in fondo, la riva non è poi così lontana. Venere è dalla tua parte e i sentimenti si rimettono in moto. Dove c’era confusione ora arriva un po’ più di chiarezza emotiva, dove ti sentivi bloccato nelle stesse dinamiche stanche adesso intravedi spiragli nuovi. Se di recente hai vissuto dubbi, incertezze, relazioni che non ti nutrivano più, questa settimana ti accorgi che qualcosa cambia davvero: il desiderio torna, la voglia di provarci di nuovo anche.

Ti lasci alle spalle quella sensazione di essere all’ultimo posto della classifica del cosmo e torni in prima linea, o almeno al centro della tua vita emotiva. Le relazioni già esistenti possono ritrovare tenerezza, complicità, e un dialogo più sincero. I single, se smettono di rifugiarsi solo nelle fantasie e si mostrano un po’ di più, potrebbero vivere incontri interessanti, anche con persone molto diverse da quelle che sceglievano di solito.

Sul lavoro, un progetto che avevi messo in pausa torna improvvisamente d’attualità. Forse un’idea che avevi accantonato, una collaborazione sospesa, un percorso che sembrava chiuso e invece riapre una porta. La seconda metà del mese porta un crescendo di concretezza. Con Giove e Saturno in buon aspetto, ciò che tocchi può assumere una forma reale, stabile, strutturata. Questioni legali, vertenze o progetti imprenditoriali che erano stati rimandati ora hanno più probabilità di risolversi in modo favorevole. Ti senti più ordinato, più centrato, meno travolto dal caos. Le intuizioni, che sono il tuo superpotere, non mancano ma finalmente hanno anche un terreno pratico su cui attecchire.

Quanto al benessere, vieni da un calo brusco, un momento davvero faticoso che ti ha messo alla prova sia fisicamente che emotivamente. Le giornate del 20 e 21 possono ancora essere un po’ agitate, ma il recupero è in arrivo e non è solo fisico. Senti crescere dentro di te l’esigenza di fermarti, respirare, ritrovare il contatto con quella parte spirituale profonda che ti abita.

Non tutto si può affrontare con la sola logica, e tu lo sai meglio di chiunque altro. Hai bisogno di silenzi, musica, arte, piccole magie quotidiane che ti ricordino perché vale la pena di insistere. Ascolta la mente, sì, ma anche quella voce più sottile che ti parla da dentro e che spesso ti dà le risposte prima ancora che tu formuli la domanda.

Ti senti distrutto…ma se suona il cuore, trovi energie che neanche sapevi di avere.

Voto: 10

Consiglio delle stelle siciliane: “Lassati purtari d’u sintiri ma teni i peri ‘n terra: a to’ anima voli luci, ma puru un pocu di disciplina ti fa beni”.

