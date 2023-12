Oroscopo Pesci: settimana dal 18 al 24 dicembre

le previsioni del segno

PESCI – In amore, questa settimana è l’ideale per fare chiarezza, come un cielo dopo la tempesta. Se siete single, è il momento di aprirvi a nuove possibilità, forse più eccitanti di un episodio inedito della vostra serie preferita. Nel lavoro, affrontate le sfide con coraggio, anche se a volte vi sembrano più complicate di un puzzle di 1000 pezzi. Ricordate, in amore e nel lavoro, non è tutto oro ciò che luccica, a volte è solo un paio di occhiali da sole. Attenzione alla vostra salute: prendetevi cura di voi stessi, magari con un po’ più di attenzione di quanto fareste con una pianta.

Voto: 7/10. “Chi bedda sorti, ch’hannu li curnuti! | ca senz’esseri Re su’ ‘ncurunati!”



