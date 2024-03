Oroscopo Pesci: settimana dal 18 al 24 marzo 2024

Le previsioni del segno

PESCI – I Pesci navigano in acque tranquille, o almeno così sembra fino a quando non si rendono conto che quella tranquillità era solo l’occhio del ciclone. Nuove storie d’amore potrebbero sbocciare come fiori in primavera, ma attenzione a non trasformare ogni piccolo gesto in un segno del destino. Venere vi guarda benevolente, quasi come una nonna che si assicura che mangiate abbastanza.

Sul fronte lavorativo, è tempo di raccogliere i frutti di ciò che avete seminato, a meno che non abbiate dimenticato di annaffiare le piante. E per quanto riguarda il benessere, vi sentite come se aveste scoperto il segreto per l’energia infinita, ma ricordatevi che anche i supereroi a volte hanno bisogno di dormire.

In breve: approfittate del momento, ma senza esagerare, non si sa mai quando il vento possa cambiare. Voto: 7. “A ogni uccello il suo nido è bello” – (Ogni uccello trova bello il proprio nido).



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI