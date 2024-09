Oroscopo Pesci: settimana dal 2 all’8 settembre 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Pesciolini, dopo un agosto di discussioni e incomprensioni, sembra che finalmente si respiri un’aria più leggera. I progetti di coppia tornano in auge, ma occhio: il passato pesa ancora, e se non sei in grado di lasciarlo alle spalle, rischi di rovinare tutto.

Sul fronte lavorativo, settembre è il mese giusto per fare scelte importanti, ma preparati a qualche braccio di ferro con soci e collaboratori. La tua creatività sarà una risorsa preziosa, ma attenzione: un calo delle entrate potrebbe metterti in difficoltà, meglio iniziare a pianificare già il 2025.

Nonostante tutto, la forma fisica migliora, anche se l’ansia potrebbe giocarti qualche brutto scherzo. Giove dissonante porta con sé paure infondate, ma ricorda che non c’è motivo di pensare al peggio.

“Pesci, non ti preoccupare troppo, tanto il futuro è un’illusione che cambierà comunque domani!” Voto: 7.5 Consiglio delle stelle siciliane: “Pisci, calmati! Un ti nni fari troppu affrunti, ca a pinsari troppu, u stomucu s’affritta.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI