Oroscopo Pesci: settimana dal 24 al 30 novembre 2025

PESCI – Questa settimana il tuo mondo emotivo sembra una mareggiata poetica: onde che si intrecciano, sensazioni profonde, intuizioni che parlano più delle parole. In amore il cielo è stimolante e ti spinge a guardare con occhi nuovi persone che magari consideravi solo amici. Tu sei maestro nel trasformare un’emozione in sogno e un sogno in possibilità, e infatti potresti riconoscere un sentimento proprio dove non te lo aspettavi. La decisione finale, però, spetta a te: riaccendere una fiamma è un atto volontario, non un caso del destino.

Le giornate migliori sono quelle attorno al 25, dove senti una lucidità rara, una bussola che ti indica la direzione giusta. Giovedì e venerdì, invece, portano qualche complicazione: piccoli attriti, incomprensioni, forse un bisogno di essere rassicurato che però non arriva nel modo giusto. Serve calma.

Sul lavoro ci sono segnali importanti. Le prossime settimane favoriscono tutto ciò che riguarda casa, legge, sostegni, interventi da parte di figure influenti. Può arrivare un aiuto inatteso, un vantaggio, un appoggio che risolve una questione che ti pesava. Se hai già un ruolo visibile, strutturato, competitivo, è tempo di andare avanti senza paura: una sfida può essere vinta, un ciclo può chiudersi bene. La tua sensibilità, se orientata correttamente, diventa precisione strategica.

Fisicamente i pianeti sono rigeneranti: ti senti più leggero, più armonico, più centrato. Venere dalla tua parte migliora anche la percezione di te stesso e potresti decidere di investire nel tuo aspetto fisico, nel corpo, nella cura personale. Occhio però: da giovedì a sabato non è il momento per azzardi, né estetici né fisici. Domenica porta un recupero totale, come un’onda calma che arriva dopo la tempesta.

Senti così tante emozioni che dovresti iniziare a dar loro un numero di matricola.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti confùnniri tra cori e fantasia: primi senti unni voli iri, poi segui ‘a scia giusta”.

