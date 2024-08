Oroscopo Pesci: settimana dal 5 all’11 agosto 2024

Le previsioni del segno

PESCI – In amore, le stelle di agosto portano una rivoluzione e permettono di capire se qualcosa non va. Se una persona tira troppo la corda, potrebbe trovarti arrabbiato. Saranno giornate in cui sarà meglio essere cauti, soprattutto se una storia ha già dato problemi in passato.

Un piccolo conflitto può rinascere, ma avrai modo di mettere alla prova una persona. Lontano da ambiguità e atteggiamenti critici, capirai non solo cosa pensa di te la persona che ami ma anche cosa tu pensi della situazione sentimentale che stai vivendo.

Nel lavoro, caro Pesci, agosto è un mese di riflessione più che di azione. È bene sapere che il campo pratico è libero da influssi pesanti, anche se sei un po’ preoccupato per alcuni progetti ancora solo imbastiti. Ricorda che Giove costringerà a rivedere accordi e alleanze, fare ammenda se hai sbagliato strategie.

I risultati sono inferiori o desideri occuparti di altro? Non cedere alle perplessità e al pessimismo. Potrebbero esserci spese per un figlio, la casa, un nipote… dipende dalle situazioni. Il patrimonio va tutelato, soprattutto dopo uscite impreviste o danni subiti recentemente.

Per quanto riguarda il benessere, saranno giornate agitate. Sei una persona che risente dello stato d’animo degli altri e hai una grande emotività; attenzione a non prendersela per nulla. Le settimane di agosto vanno vissute il più possibile senza impegnare troppo fisico e mente.

Se le emozioni fossero calorie, saresti già a dieta.

Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ci pinsari troppu, ogni cosa avi u so tempu.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI