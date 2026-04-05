Oroscopo Pesci: settimana dal 6 al 12 aprile 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Questa settimana ha un sapore particolare, quasi poetico, e tu sei perfettamente a tuo agio in questa atmosfera. Nei rapporti, il fine settimana apre le porte a emozioni intense, profonde, di quelle che ti fanno sentire vivo. Se sei in coppia, puoi vivere momenti di grande complicità, tra passione e condivisione autentica. Se sei single, invece, potresti lasciarti guidare dall’intuizione e ritrovarti in situazioni che sembrano scritte apposta per te. Il rischio? Idealizzare troppo. Ma stavolta hai anche una buona dose di lucidità che ti aiuta a distinguere ciò che è reale da ciò che è solo immaginato.

Nel lavoro, arrivano segnali concreti. Opportunità, riconoscimenti, possibilità di crescita: tutto è lì, ma devi essere tu a fare il passo. Non puoi aspettare che le cose accadano da sole. È il momento di essere più deciso, di chiedere chiarimenti, di avanzare proposte. Quello che costruisci ora può avere effetti importanti nei prossimi mesi. Devi credere di più nelle tue capacità, perché spesso sei tu il primo a metterti in dubbio. Anche un piccolo passo in avanti adesso può aprire scenari molto più ampi di quanto immagini.

Il benessere migliora quando ti concentri su ciò che ti valorizza. Attività creative, movimento, introspezione: sono tutte chiavi per ritrovare equilibrio. Hai bisogno di fiducia, di serenità, di smettere di farti frenare dalle incertezze. Questa settimana ti offre energia e ispirazione: sta a te usarle. Non sottovalutare il potere delle piccole cose quotidiane, perché sono proprio quelle a riportarti stabilità e chiarezza.

Sei così sensibile che potresti innamorarti… anche di un messaggio vocale fatto bene.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Sta simana hai na forza speciali intra, ma si ti fidi cchiù di tia stissu e non ti perdi intra i dubbi, puoi fari nasciri cosi beddi e veri.

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