Oroscopo del giorno: sabato 6 aprile 2024

Le previsioni di tutti i segni

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 6 aprile 2024

♈ Ariete

Sembrate pronti a risolvere qualsiasi cosa, purché non vi chiedano di stare fermi. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun tirari troppu la corda, si poti rumpiri”.

♉ Toro

Oggi potreste scoprire che rallentare vi fa andare più veloce, specialmente se vi fermate ad annusare i fiori. Voto: 6.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu si prescia, si fa malu caminu”.

♊ Gemelli

La vostra creatività è alle stelle, perfetto per iniziare quel progetto di origami con i tovaglioli. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Usa testa e manu, e fai arte”.

♋ Cancro

Una giornata perfetta per coccolarvi con una maratona di quella serie tv che vi fa piangere sempre. Voto: 7.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Duna tiempu a tia stissu”.

♌ Leone

Pare che oggi tutto ruoti attorno a voi, come al solito. Buon momento per nuove avventure. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti scurdari di dari, no sulu arriciviri”.

♍ Vergine

Forse è meglio accettare che oggi non è il giorno per conquistare il mondo. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “A calma è la virtù di li forti”.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 6 aprile 2024

♎ Bilancia

Oggi è una giornata no, forse meglio restare a letto. Voto: 5.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu sulu ca mal accumpagnatu”.

♏ Scorpione

Tutto quello che toccate si trasforma in oro, o almeno in cioccolato fondente. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Vai drittu pi la tua strada”.

♐ Sagittario

Potrebbe essere un buon momento per riflettere sul significato della vita, o su quale pizza ordinare. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “La vita è comu na scala, c’è cu scinni e cu acchiana”.

♑ Capricorno

Oggi vi sentirete come un supereroe, ma di quelli con i superpoteri più inutili. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun è tuttu oru chiddu chi luci”.

♒ Acquario

La vostra mente è un fiume in piena di idee brillanti, ma ricordatevi di scrivere tutto, altrimenti è come se non fossero mai esistite. Voto: 7.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nesci arrinesci”.

♓ Pesci

Oggi è un giorno perfetto per perdersi nei propri pensieri, magari mentre guardate fisso il muro. Voto: 7.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu un jornu da leuni ca cent’anni pecura”.

Classifica di sabato 6 aprile 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Gemelli

2 – Scorpione

3 – Leone

4 – Cancro

5 – Acquario

6 – Pesci

7 – Ariete

8 – Capricorno

9 – Toro

10 – Sagittario

11 – Vergine

12 – Bilancia

SCOPRI L’OROSCOPO, LA CLASSIFICA E I VOTI DI TUTTA LA SETTIMANA: CLICCA QUI