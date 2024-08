Oroscopo Sagittario: settimana dal 12 al 18 agosto 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Hai presente quella voglia irresistibile di liberarti dai pesi morti e dalle complicazioni? Questa settimana, il tuo spirito avventuriero e intrepido ti spinge a farlo senza troppi rimorsi. Hai bisogno di libertà e di respirare aria nuova, ma fai attenzione a non tagliare fuori anche chi potrebbe essere utile a te in futuro. È vero, non tutte le battaglie sono state vinte, ma hai l’occasione di allontanarti dalle ambiguità passate, e questo è già un grande passo avanti. Ricorda, però, che in certi momenti potresti sentirti solo, anche in compagnia, come se il mondo non riuscisse a tenere il tuo passo.

Sul lavoro, stai navigando in acque incerte: il tuo spirito indipendente ti spinge verso nuovi orizzonti e nuove sfide, ma Giove, in opposizione, ti ricorda che non è sempre il momento giusto per il cambiamento. A volte dovrai fare buon viso a cattivo gioco e aspettare che le risposte arrivino con calma. Sei stanco del solito tran-tran? Aspetta, perché i cambiamenti importanti richiedono pazienza.

Per quanto riguarda il benessere, stai attento a non esagerare con il lavoro e le responsabilità. Anche le locomotive più potenti, come te, hanno bisogno di una pausa ogni tanto. Con l’arrivo del Ferragosto, concediti un po’ di relax e divertimento. Altrimenti, rischi di perdere la tua proverbiale energia.

Anche se il tuo entusiasmo è un po’ appannato, ricorda che hai la capacità di ribaltare le situazioni a tuo favore. Mantieni il tuo ottimismo e non lasciare che la stanchezza ti fermi.

Voto: 6.

Consiglio delle stelle siciliane: “Sagittariu, c’hai voglia di fari saltare u tavulinu, ma chistu nun è u mumentu. Calma ti e divertiti un pocu ca Ferragosto è cosa buona.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI