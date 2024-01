Oroscopo Sagittario: settimana dal 15 al 21 gennaio

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana, grazie a Venere nel segno, i Sagittari si sentono come se avessero vinto alla lotteria dell’amore. Una passionalità così intensa che sembra quasi un fuoco d’artificio in pieno giorno! Particolare attenzione va data alla voglia insaziabile di amare, che in alcune giornate sembra imporsi come un imperativo categorico. Ma attenti, Sagittari: quando incrociate un Gemelli o un Pesci, la discussione è inevitabile come la pioggia in autunno. E se l’amore ha dato un dispiacere? Nessun problema, girare pagina sarà come passare da un capitolo all’altro di un libro intrigante. Sul fronte lavoro, finalmente si raccoglie ciò che si è seminato. Le esperienze passate ora si rivelano preziose, offrendo la giusta prospettiva per affrontare nuove sfide. Se sei nel campo artistico, è il momento di accelerare i tempi, sfruttando la breve ma intensa presenza di Venere nel segno. Tuttavia, attenzione a non parlare troppo: le parole possono trasformarsi in armi a doppio taglio. Sul versante del benessere, questo mese si presenta come un giro sulle montagne russe, con qualche picco di tensione e altrettanti momenti di calma. Potrebbe essere il momento giusto per concedersi una pausa ristoratrice.

Ricordate: non è tutto oro quello che luccica, ma a volte anche il bronzo ha il suo fascino. Voto: 7.5/10. “A miu pariri mi sentu un liuni, Cu’ sa si ad àutru un lebbru cci paru.“



