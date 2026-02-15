Oroscopo Sagittario: settimana dal 16 al 22 febbraio 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana sei come un esploratore che si è perso nel sentiero dei sentimenti: bussola rotta, zaino pieno di domande esistenziali e nessuna voglia di chiedere indicazioni. Stai cercando di capire se la persona che hai accanto è quella giusta o solo un simpatico passeggero della tua corsa verso l’infinito. Venere ti guarda un po’ di traverso, quindi l’atmosfera è leggermente confusa, e potresti avere la tentazione di buttare tutto all’aria per una questione che, a guardar bene, si risolveva con una dormita. Il fine settimana va affrontato con leggerezza: niente drammi, niente monologhi interiori. Solo tu, magari un sorriso e un buon vino.

Il lavoro ti premia, ma non ti regala niente. Ogni risultato richiede impegno costante, e tu non ti stai certo tirando indietro. Saturno torna a essere tuo alleato, il che significa che finalmente le porte si aprono ma solo se hai bussato con forza e costanza. Non è il momento di mollare: lo studio, la formazione, l’acquisizione di nuove competenze sono le chiavi per trasformare le idee in realtà. Se pensavi che il tuo progetto fosse troppo ambizioso, ti sbagliavi: era solo in anticipo sui tempi.

Dal punto di vista fisico, attenzione alla noia: è l’unica cosa che davvero ti abbatte. Sei uno spirito libero, e se ripeti le stesse cose per più di tre giorni, ti viene l’orticaria emotiva. La Luna amica di domenica ti riporta l’energia che ti serve per rimetterti in moto. Se da tempo hai un fastidio, Saturno ora può aiutarti a risolverlo con l’aiuto di chi ne capisce davvero, non del tuo gruppo WhatsApp.

Ti stanchi in fretta di tutto, tranne dell’idea di fuggire verso la prossima avventura sentimentale che ti rovinerà i piani.

Voto: 3

Consiglio delle stelle siciliane: Si nun capisci chi voi, unni vai e cu cu’ stai, c’è bisognu ca ti fermi un attimu e ti scanti di tìa.

