Oroscopo Sagittario: settimana dal 17 al 23 giugno 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana ti sentirai come un acrobata su un filo, cercando di bilanciare amore, lavoro e benessere senza cadere nel vuoto. In amore, Venere ti dà la possibilità di uscire da situazioni ambigue, ma se sei tu quello che ha cambiato idea su una relazione, qualche ripensamento è inevitabile. Prenditi il tempo per riflettere su una scelta affettiva importante.

Nel lavoro, i pianeti non sono dalla tua parte e potresti trovarti a dover gestire ansie e progetti impegnativi. Non precipitare gli eventi, agisci con calma. Il tuo benessere ne risente, quindi cerca di ritrovare un ritmo di vita sano. Da settimana prossima, le cose miglioreranno.

Voto: 6.5 – “Non è il momento di lanciarti in nuove avventure amorose, ma nemmeno di deprimerti.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Picchì ti stai mpazzennu? Pigghiati na pausa, e rifletti cu testa fresca.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI