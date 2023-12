Oroscopo Sagittario: settimana dal 18 al 24 dicembre

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Bisogna trovare il momento di espandere il vostro cerchio sociale come un palloncino in festa. Nuovi incontri potrebbero portare sorprese, forse qualcuno speciale che illumina la stanza come un neon nell’oscurità. Nel lavoro, fate una pausa, magari trovate nuove idee mentre sorseggiate un caffè. A volte, cambiare il proprio circolo sociale può essere come cambiare canale alla TV: non sai mai cosa troverai.

La vostra energia è in ripresa, quindi sfruttate questo momento per rimettervi in forma, magari senza esagerare come un atleta alle Olimpiadi. Voto: 6/10. “La mala strata nun finisci mai.“



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI