Oroscopo Sagittario: settimana dal 18 al 24 maggio 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana hai l’energia di chi vuole assolutamente stare sereno, divertirsi, evitare drammi… e poi finisce puntualmente dentro discussioni nate da un messaggio scritto troppo velocemente o da una risposta data senza pensarci. Sul piano sentimentale c’è una leggera tensione nell’aria, ma non è nulla di irreparabile. Il problema è che quando sei stanco o distratto perdi completamente il filtro diplomatico e dici cose con una sincerità talmente brutale da lasciare gli altri immobili come dopo una scena finale di una serie drammatica. In realtà non vuoi ferire nessuno: semplicemente hai bisogno di sentirti libero e spontaneo, e quando percepisci pesantezza nei rapporti inizi a diventare insofferente.

Le incomprensioni di questi giorni nascono soprattutto da piccoli dettagli trascurati o da parole dette con troppa fretta. Tu hai il difetto di pensare che tutto si possa sistemare con una battuta simpatica o cambiando argomento all’ultimo secondo. Però stavolta serve ascoltare di più e reagire meno impulsivamente. La buona notizia è che già nei prossimi giorni l’atmosfera migliora e torna quella leggerezza che ti fa sentire di nuovo coinvolto nei rapporti. Chi è in coppia deve evitare fughe emotive strategiche tipo sparire per ore “per schiarirsi le idee”, mentre chi è single potrebbe accorgersi che dietro un’amicizia o una conoscenza leggera si nasconde qualcosa di più interessante. Ma devi rallentare: non puoi vivere tutto come una corsa continua tra entusiasmo, noia e nuovi stimoli.

Sul lavoro invece si accende una forte energia di ripartenza. Finalmente senti di avere di nuovo motivazione, voglia di costruire e soprattutto desiderio di muoverti concretamente. Alcuni progetti lasciati in sospeso possono ripartire molto bene, soprattutto se riesci a organizzare meglio le idee. Perché il tuo problema non è la mancanza di intuizioni: tu ne hai talmente tante che a volte sembri una riunione creativa permanente. Il problema è mantenerle nel tempo senza distrarti dopo tre giorni. Questa settimana però hai la possibilità di essere più strategico. Incontri, proposte e nuovi contatti possono diventare importanti nei prossimi mesi. Devi solo evitare di partire con l’entusiasmo di un esploratore e poi perdere interesse appena arrivano le prime difficoltà pratiche.

Fisicamente stai bene, ma disperdi energie in mille direzioni. Hai bisogno di concentrazione e di giornate meno caotiche. Altrimenti rischi di arrivare a sera con il cervello acceso come un aeroporto internazionale e il corpo completamente scarico.

Hai così tante idee contemporaneamente che pure il tuo calendario ha bisogno di ferie.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si ti fermi un minutu e pinsi prima di parrari, evitari tanti cunfusioni ca poi ti tocca sistimari cu na facciata di sorrisi.

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