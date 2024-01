Oroscopo Sagittario: settimana dal 22 al 28 gennaio

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana, caro Sagittario, sei come un equilibrista su un filo sospeso tra il cielo e la terra. Venere ti fa l’occhiolino e poi se ne va, lasciandoti con un misto di malinconia e desiderio di avventure. La tua voglia di libertà è come un cavallo selvaggio, specialmente nei confronti di quei segni un po’ troppo appiccicosi. Oh, e attenzione ai Pesci, al Cancro e allo Scorpione: con loro il rischio di scintille è alto come in un laboratorio di pirotecnica! Ma Saturno, quel vecchio saggio, ti guarda dall’alto e cerca di mettere un po’ di senno nella tua testa spericolata.

Sei come un magnete per persone più grandi: chissà, forse cercano un po’ della tua irrefrenabile energia? Sul lavoro, qualche piccolo contrattempo potrebbe farti storcere il naso, ma niente che possa fermare la tua creatività galoppante. E per la tua salute, sei una fonte di energia, ma non esagerare: anche le batterie più potenti hanno bisogno di ricaricarsi.

“Un Sagittario carico è come un fuoco d’artificio: splendido, ma attenzione a non esplodere!” Voto: 7,5. “Tumazzu duru nun pigghia cchiù salamora.”



