Oroscopo Sagittario: settimana dal 22 al 28 settembre 2025

SAGITTARIO – La tua settimana parte con la grazia di una telefonata della suocera alle 7 del mattino: piena di incomprensioni e fraintendimenti. La comunicazione con chi ti sta vicino sembra uscita da un film muto in bianco e nero: tu parli, gli altri capiscono altro e alla fine finisce che litighi pure con Alexa. Il fine settimana poi si tinge di sfumature grigie – non alla “50 sfumature”, ma proprio tipo nuvoloni emotivi. Chi è in coppia regge l’urto se la relazione è solida, ma chi ha appena iniziato una storia inizia già a cercare il piano B.

E i single? Avrebbero bisogno di garanzie, ma si accontentano di notifiche su Instagram. Occhio alle emozioni in modalità tsunami: impulsività e romanticismo mal gestito possono mandare in fumo buoni rapporti. Se stai affrontando una separazione, prenditi una pausa, spegni il cuore per un attimo e riavvia.

Sul lavoro invece va meglio. Finalmente le idee che avevi parcheggiato tornano alla guida. Se sei giovane (anche solo nello spirito), si aprono opportunità, magari in città diverse. Il momento è buono per dare concretezza ai progetti, soprattutto da metà settimana. Hai la possibilità di sbloccare situazioni, ma solo se riesci a smettere di procrastinare come un professionista.

A livello fisico stai migliorando, ma nel weekend rischi di trasformarti in una pentola a pressione: troppe cose da pensare, zero voglia di affrontarle. Cerca di non strafare sabato sera: se il cervello non si spegne, magari spegni il telefono.

Sei pronto a correre, ma hai le scarpe slacciate e la mente a zonzo.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Prima di diri chi è ca sbaglia, talìati ‘nta lu spicchiu e pighiati ‘na jurnata pi’ fari silenziu e capiri megghiu.

