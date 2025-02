Oroscopo Sagittario: settimana dal 3 al 9 febbraio 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Se la tua relazione è sopravvissuta fino ad ora a colpi di crisi esistenziali, bioritmi sballati e drammi alla Netflix, sappi che il peggio è passato. Venere torna a farti l’occhiolino e, se sei single, potresti anche trovare l’amore.

Basta guardare meno il telefono e più in faccia la gente, che non morde (quasi mai).

Sul lavoro, Giove ti sta ancora facendo girare come una trottola impazzita, ma qualcosa di buono bolle in pentola. Magari un contratto, magari un nuovo lavoro, magari solo un caffè gratis alla macchinetta… chi può dirlo? Nel dubbio, rispondi alle email.

A livello di energie, sei una Ferrari durante la settimana e un trattore scassato nel weekend. Non strafare, altrimenti lunedì ti trovi a cercare un’anima gemella solo per farti fare i massaggi alla schiena.

Se non hai fatto danni fino ad ora, sei già un vincente.

Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Si t’arriva ‘na cosa bona, pigghiala e ringrazia, ca ‘sta botta è fortuna e non talento.”

