Oroscopo Sagittario: settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025

SAGITTARIO – Il tuo cuoricino, caro Sagittario, questa settimana sembra un pentolone in ebollizione: pieno di cose non dette, di preoccupazioni taciute e di piccoli drammi interiori che però nessuno nota, perché tu mica chiedi aiuto, no! Devono leggerti nel pensiero, altrimenti niente.

La realtà? Forse sarebbe il caso di aprire bocca prima di esplodere come una granita al sole di luglio. Le coppie navigano tra correnti agitate, soprattutto giovedì e venerdì, quando potresti lanciare frecciatine più letali delle tue stesse frecce zodiacali. Sul lavoro la pazienza è finita da un pezzo: se non ti va più giù qualcuno o qualcosa, preparati a chiudere baracca e burattini tra maggio e giugno.

Però occhio: non fare lo schiavo dell’impulsività, o finirai a fare il diplomatico improvvisato in riunioni tese. E poi, diciamolo, questa settimana è tutto un gran caos: cose da fare, stress accumulato da febbraio, e nessuno che ti venga incontro. Ma tanto tu ci sei abituato, vero?

Sei così teso che anche una tazza di camomilla ti denuncerebbe per mobbing.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Ma parra, ca mancu u Signuruzzu si fa l’indovinu cu tia!”

