Oroscopo Sagittario: settimana dal 5 all’11 febbraio

SAGITTARIO – Il Sagittario, quel segno zodiacale con la tendenza a innamorarsi di chi è inaccessibile come un tesoro su un’isola deserta, naviga in un mare di possibilità amorose. Se hai recentemente chiuso un capitolo della tua vita sentimentale, non temere: l’universo ha in serbo per te nuove avventure che richiederanno tutto il tuo impegno, soprattutto nella seconda metà del mese quando Venere decide di giocare a tuo favore. Tuttavia, ricordati che anche il desiderio più ardente richiede un pizzico di realismo, specialmente quando tendi a puntare alto, mirando a conquiste che sembrano sfuggenti come sabbia tra le dita.

Nel lavoro, i cambiamenti sono palpabili e ti troverai ad affrontare situazioni che richiedono tutta la tua astuzia e determinazione. Potresti inciampare in opportunità inaspettate che risveglieranno dubbi esistenziali sul tuo percorso professionale, soprattutto attorno a maggio. Sul fronte del benessere, il passato sembra pesare come un macigno, ma è tempo di alleggerire il carico con un po’ di cura personale, magari concedendoti quei trattamenti benessere che hai sempre rimandato.

In sintesi, il tuo spirito avventuriero potrebbe finalmente trovare la bussola giusta per navigare verso l’amore e il successo. Voto: 7. “Meglio un Sagittario che mira alla luna e colpisce un lampione, che non aver mai tirato con l’arco.” “Allegramenti, carzarati, | cà quannu chiovi a bona banna siti.”



