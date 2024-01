Oroscopo Sagittario: settimana dall’8 al 14 gennaio

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Con Venere e Mercurio a fare il tifo per te, preparati a una settimana di fuochi d’artificio in campo amoroso. Questi astri non solo ravvivano i rapporti più stanchi, ma aprono anche le porte a nuove e intriganti avventure. Che tu stia cercando di riconquistare serenità o di accendere nuove fiamme, il cielo è dalla tua parte. Nel lavoro, le tue idee brillano sotto una luce favorevole, grazie a Venere che forma un grande aspetto. Potresti persino considerare di cambiare scenario lavorativo se le proposte giuste arrivano a bussare alla tua porta. Nel campo del benessere, una rinnovata energia positiva ti permea, permettendoti di affrontare la settimana con un vigore invidiabile. Solo attenzione a non trascurare la tua bellezza fisica e a eventuali segnali di mal di testa o sbandamenti.

“Sei come un fuoco d’artificio in una notte estiva: brillante, esplosivo e un po’ imprevedibile!” Voto: 8 – “Zoccu fa la matri a lu cufularu, fa la figghia a lu munnizzaru.“



