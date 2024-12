Oroscopo Sagittario: settimana dal 9 al 15 dicembre 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Se vuoi far breccia nel cuore di qualcuno, questa settimana è la tua occasione. Mercurio ti spinge a socializzare, allargare il giro e buttarti, ma tu sei lì a chiederti: “E se mi feriscono di nuovo?”.

Sagittario, su, meno paranoie! In amore, o recuperi un vecchio rapporto o lasci perdere del tutto. Sul lavoro, dopo mesi di caos, finalmente una tregua: ascolta le nuove proposte, ma occhio a chi non merita. E mi raccomando, non fare il martire con chi ti sfrutta! Giove in opposizione ti regala un po’ di stanchezza di troppo, quindi approfitta di giovedì e venerdì per un po’ di svago.

“Sagittario, smetti di essere un filosofo e inizia a fare il pratico, anche perché la vita non si vive con i ‘se’ e i ‘ma’!”

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Pigliati un caffè forte e guarda avanti, ca a vita unn’è fatta di rimorsi, ma di scelte chiare.”

