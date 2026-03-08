Oroscopo Sagittario: settimana dal 9 al 15 marzo 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana ha il sapore di una ripartenza dopo un tratto di strada affrontato con il motore acceso ma il serbatoio emotivo mezzo vuoto. Hai attraversato giorni di stress, tensioni e quella fastidiosa sensazione di dover rispondere a tutto senza avere davvero il tempo di capire cosa stessi provando. Adesso però qualcosa cambia, soprattutto da venerdì, quando Venere torna a scaldare il cuore e a rimettere in circolo una voglia più semplice di stare bene con qualcuno. La prima parte della tua vita che deve rifiorire è proprio quella sentimentale, perché quando ti senti compresso diventi insofferente e allergico a qualsiasi forma di pesantezza. In questi giorni hai bisogno di vivere i sentimenti in modo spontaneo, libero, sereno, senza pressioni.

Sul fronte pratico, la differenza rispetto al passato si nota. Anche se ti senti ancora sotto pressione, hai la percezione netta di essere nella fase finale di un periodo complicato. Le responsabilità restano tante, ma adesso hai più esperienza e più lucidità per affrontarle. È il momento giusto per riorganizzare obiettivi e priorità, evitando di disperdere energia in troppe direzioni. Nuove prospettive si aprono gradualmente e questo ti aiuta a recuperare entusiasmo. Non prendere decisioni impulsive nei giorni più pesanti: in questa fase vince chi si muove bene, non chi si muove in fretta.

Anche il fisico chiede rispetto. Lo stress accumulato va smaltito con intelligenza: fai meno, ma fallo meglio. Alternare impegni e pause rigeneranti sarà fondamentale. Aria aperta, movimento leggero e sonno di qualità possono aiutarti a ritrovare equilibrio interiore e una vitalità più stabile, senza sentirti ogni giorno in una maratona contro il mondo.

Vuoi rinascere in grande stile, ma prima prova a non litigare pure con il caricabatterie.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Pigghiati u tempu pi respirari e rimettiri ordine dint’a to vita. Quannu ti senti cchiù liberu e ligeru, torni a fari bene ogni cosa.

