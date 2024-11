Oroscopo Scorpione: settimana dal 25 novembre all’1 dicembre 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Passione a mille e qualche tempesta in arrivo. Ma tu sei Scorpione, mica una margheritina! Se la tua relazione è solida, sopravviverà anche a qualche litigio, se invece traballa… beh, pensaci bene.

Gli amici saranno un porto sicuro, ma evita le discussioni legate ai soldi o alla casa: rischi di trasformarti in una bomba a orologeria. Sul lavoro, arrivano novità, ma tu vuoi fare tutto e subito: calma! Il multitasking è per i computer, non per gli umani.

Frase ironica: “Sei irresistibile, ma non esagerare o finirai per stancarti anche di te stesso.”

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Chiudi un’occhi e lavora, ma chiudi l’autru pi canusciri cu è ‘miciu e cu è furasteri!”

