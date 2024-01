Oroscopo Scorpione: settimana dall’1 al 7 gennaio

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Questo periodo sembra mettere a dura prova la tua resistenza alle provocazioni, caro Scorpione. Se hai recentemente chiuso una storia, è tempo di guardare avanti e ricominciare. Se invece ti trovi in una relazione traballante, cerca di evitare ulteriori complicazioni e lavora per trovare un nuovo equilibrio. Sul lavoro, le stelle ti sorridono con promesse di cambiamenti e rivincite. Tuttavia, non dimenticare di sistemare le vecchie questioni prima di avanzare. La salute sembra sostenerti, offrendoti serenità e buone notizie, soprattutto per quanto riguarda le terapie e i controlli medici.

Ricorda, Scorpione, che anche il più letale dei predatori sa quando è il momento di riposarsi. Voto: 6.5. “Di judici chi pendi, ingiustizia si nni attendi.“



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI