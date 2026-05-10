Oroscopo Scorpione: settimana dall’11 al 17 maggio 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Questa settimana hai bisogno di persone vere attorno, perché ormai hai sviluppato un radar emotivo capace di percepire la falsità pure da un semplice “come stai?” scritto senza convinzione. Hai voglia di sentirti sostenuto, compreso e circondato da rapporti autentici. Le connessioni superficiali ti stancano immediatamente e non hai nessuna intenzione di perdere tempo con chi gioca a fare presenza senza esserci davvero. Tu vuoi profondità, intensità e quella sensazione rara di poterti fidare completamente di qualcuno.

Chi è in coppia vive una fase molto intensa e profonda. Il legame può rafforzarsi grazie a una maggiore complicità emotiva e a momenti di confronto sinceri. Tu sei capace di dare tantissimo quando ti senti sicuro, ma quando percepisci freddezza o ambiguità diventi improvvisamente più chiuso di una cassaforte svizzera. Questa settimana però hai bisogno di aprirti di più, senza aspettare che l’altra persona ti legga nel pensiero come credi possibile. I single sentono forte il desiderio di vivere rapporti più significativi. Basta flirt inutili o conversazioni vuote: vuoi qualcuno che sappia davvero restare. Certo, ogni tanto il tuo modo di testare emotivamente le persone sembra una prova psicologica estrema, ma almeno chi supera il livello iniziale sa esattamente con chi ha a che fare.

Sul lavoro la settimana si presenta intensa. Ci sono spese, questioni burocratiche o situazioni pratiche che richiedono attenzione e precisione. A metà periodo potresti sentirti particolarmente sotto pressione, soprattutto perché tendi ad accumulare tutto dentro fino a esplodere improvvisamente. Però non mancano opportunità interessanti. Nuovi progetti iniziano a prendere forma e potrebbero aprire prospettive importanti per il futuro. Giugno sarà un mese molto concreto e già ora devi mettere in chiaro alcune situazioni, senza rimandare. Tu hai una forza incredibile: anche quando sei stanco continui a muoverti, organizzare, lavorare e gestire problemi come se fermarti fosse fisicamente impossibile. Il problema è che spesso ti dimentichi di riposare davvero. Le responsabilità ti pesano, ma allo stesso tempo ti motivano. Restare con le mani in mano non fa parte del tuo carattere.

Fisicamente il supporto emotivo farà la differenza. Avere accanto persone sincere ti aiuterà a gestire meglio lo stress e a sentirti meno sotto pressione. Devi imparare a condividere i pesi invece di caricarti tutto addosso in silenzio.

Vuoi pace interiore, ma poi analizzi ogni dettaglio emotivo come un detective ossessionato.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti chiudiri quannu hai bisognu d’affettu, picchì puru i cchiù forti ogni tantu hannu bisognu di cu ci resta vicinu.

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