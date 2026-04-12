Oroscopo Scorpione: settimana dal 13 al 19 aprile 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Tu non sei tipo da compromessi, e questa settimana lo dimostri più che mai. Se qualcosa non ti convince, non fai finta di niente: prendi le distanze, analizzi, osservi e, se necessario, tagli. Questo atteggiamento ti protegge, ma può anche isolarti più del necessario. Nei rapporti, hai bisogno di chiarezza assoluta. Se sei in coppia, potresti trovarti a osservare il partner con uno sguardo più critico del solito, cercando segnali, conferme o incoerenze. Non è paranoia, è il tuo modo di capire se vale la pena investire ancora. Se sei single, gli incontri non mancano, anzi, ma non hai alcuna fretta di impegnarti: preferisci mantenere il controllo della situazione. Sul lavoro, però, arriva una fase di recupero. Dopo un periodo più agitato, inizi a vedere risultati concreti e a ritrovare fiducia nelle tue capacità. Le opportunità ci sono, ma devi affrontarle con determinazione e senza lasciarti frenare da dubbi eccessivi. È il momento di dimostrare quanto vali, senza però trasformare ogni sfida in una battaglia personale. A livello emotivo, sei in una fase di introspezione profonda. Hai bisogno di capire cosa vuoi davvero, e questo richiede tempo. Anche se a tratti puoi sembrare distante, è un processo necessario per rafforzarti. Non tutto va condiviso subito: alcune risposte arrivano solo nel silenzio.

Meglio solo che male accompagnato… ma forse ogni tanto esageri.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti chiudiri troppu ‘nta to testa, ca si lassassi passari quarchi emozioni senza cuntrollu, capisci megghiu cu merita e cu no senza stari sulu.

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