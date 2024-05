Oroscopo Scorpione: settimana dal 13 al 19 maggio 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Ah, Scorpione, i tuoi amori non sono mai stati tranquilli, vero? Marte, che governa il tuo segno, ti spinge verso persone complicate e difficili da gestire. In questa settimana, nonostante Venere in opposizione che ti rende diffidente, se ti piace qualcuno e senti di essere ricambiato, fatti avanti. Anche se capisco che la paura di sbagliare sia grande.

Sul lavoro, non aspettarti risultati immediati. Le cose che stai pianificando ora si svilupperanno più avanti, quindi muoviti per tempo e cerca di non metterti contro persone influenti. Nelle questioni di denaro, cerca di evitare spese inutili.

Per quanto riguarda il benessere, non fare il passo più lungo della gamba nei primi giorni della settimana. Ascolta il tuo istinto e cerca di non stancarti troppo.

La pazienza è la virtù dei forti, e questa settimana avrai bisogno di tutta la tua forza. Voto: 7.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Ascolta lu cori ma usa puru lu cervellu.



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI