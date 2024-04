Oroscopo Scorpione: settimana dal 15 al 21 aprile 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Marte ti sorride e ti invita a risolvere vecchi problemi economici o familiari, così da poterti concentrare su progetti più costruttivi. Sei in un periodo favorevole per i legami a lungo termine e per avviare nuove iniziative importanti.

Al lavoro, cerca di mantenere la calma e agire con razionalità, nonostante l’ostinazione e l’orgoglio che a volte prendono il sopravvento. Un buon periodo si prospetta anche per chiudere affari o fare spostamenti, ma occhio ai mercoledì sfortunati. La tua salute è generalmente buona, ma attenzione a non lasciare che lo stress prenda il sopravvento.

“Mercoledì, il giorno meno fidato della settimana.” Voto: 8.0. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nesci arrinesci” – Chi esce riesce.



