Oroscopo Scorpione: settimana dal 15 al 21 dicembre 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Per te l’amore è un campo minato o un’oasi, dipende da come ti muovi. In queste settimane hai davanti un bivio: amministrare bene emozioni e scelte o rischiare che un rapporto si incrini. Se vivi una storia da poco, potresti avvertire che qualcuno sfugge, cambia tono, prende le distanze e ciò ti infastidisce parecchio, perché tu vuoi intensità, chiarezza, profondità. Tuttavia parte delle tensioni non proviene dal cuore. Stai caricando sulle relazioni stress lavorativi che non c’entrano nulla e questo potrebbe generare conflitti inutili.

Nel lavoro regna la stanchezza. Sei sotto pressione, forse troppo: interazioni con capi, superiori, figure di potere potrebbero rivelarsi delicate e vanno gestite con un’attenzione quasi chirurgica. Ma Giove ti sostiene e ti dà la possibilità di cogliere un’occasione importante, purché tu sappia mantenere diplomazia e lucidità. Chi chiude un progetto ora può aprirne uno nuovo, chi cerca un’opportunità trova terreno fertile. I lavoratori autonomi e quelli in cerca di stabilità hanno davanti settimane preziose per pianificare strategie vincenti, anche in altre aziende o con idee completamente rinnovate.

Fisicamente, le stelle ti chiedono autocontrollo, disciplina, capacità di rallentare. La tensione, soprattutto nel weekend, potrebbe abbattersi sul corpo come una cascata improvvisa: malesseri, rigidità, cali energetici. Non devi riversare tutta la stanchezza sul fisico. Impara a decomprimere prima che diventi troppo. Le stelle sono con te, sostengono la tua forza interiore e ti invitano a ritrovare serenità attraverso il movimento, la respirazione, piccoli rituali di centratura.

Questa settimana sei talmente intenso che persino l’universo ti chiede una pausa.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Strinci menu i sintimenti e lassali respirari. Si ti calmi ’n pocu, l’arma tò ritrova forza e chiarizza”.

