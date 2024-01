Oroscopo Scorpione: settimana dal 15 al 21 gennaio

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Questa settimana, Scorpione, ti trovi in una sorta di caccia al tesoro emotiva. Stai cercando di ritrovare un punto di riferimento e qualche certezza in più nell’amore. Immagina amicizie che possono evolversi in qualcosa di importante e profondo, specialmente se il tuo cuore è stato solitario per un po’. La situazione in casa migliora e le giornate più favorevoli per esplorare nuove strade amorose sono quelle del fine settimana, dove potresti vivere delle belle sorprese. Ricorda sempre di essere te stesso, rispolverando il tuo coraggio che a volte tendi a sottovalutare. Nel lavoro, le grandi novità che attendi arriveranno presto, quindi ritagliati degli spazi di relax in attesa che queste si concretizzino. I tuoi rapporti con persone autorevoli sono facilitati dalla tua chiarezza e dalla capacità di mettere in pratica ciò che dici e questo potrebbe aumentare il tuo prestigio e portarti a numerosi successi. Sul fronte del benessere, finalmente stai lasciando alle spalle il periodo difficile vissuto a dicembre. Con un po’ di impegno, troverai la strada per ritornare in forma. Tuttavia, fai attenzione a non distrarti troppo, specialmente di domenica.

Sei come un mago che cerca di trasformare i problemi in opportunità, attento a non far sparire la tua felicità! Voto: 8.5/10. “Pacenzia caru amicu a li burraschi, | ca nun si mangia meli senza muschi.“



