Oroscopo Scorpione: settimana dal 15 al 21 luglio 2024

SCORPIONE – Scorpione, Venere è in un transito complicato per te, portando incertezze nel campo amoroso. Non preoccuparti troppo, però, perché questa fase è temporanea e causata da problemi esterni. Evita di scaricare le tue frustrazioni sul partner e preparati a esercitare pazienza nelle relazioni, specialmente se sono già minate dalla noia.

Sul lavoro, ci saranno novità in arrivo. Tensioni potrebbero sorgere se devi fare scelte importanti come firmare un accordo. Alla fine, riuscirai a trovare la soluzione giusta, ma non agitarti inutilmente. Molti stanno pianificando cambiamenti significativi per il prossimo mese, sia che si tratti di partenze o nuove direzioni professionali.

La tensione sarà alta questa settimana, con possibili momenti di indecisione e problemi fugaci. Le stelle ti sottoporranno a ritmi intensi che potrebbero aumentare la tua ansia. Mantieni la calma e il sangue freddo.

Scorpione, Venere è come una suocera invadente questa settimana – meglio non prenderla di petto! Voto: 6.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Sta tranquillu, chi ogni cosa ha ‘u tempu su e non servu a fari fuddìa!”

