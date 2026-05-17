Oroscopo Scorpione: settimana dal 18 al 24 maggio 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Questa settimana hai uno sguardo che dice “sono tranquillo”, ma dentro stai facendo analisi degne di un investigatore privato con problemi di fiducia. Però, sorprendentemente, qualcosa migliora. Il clima affettivo diventa più stabile e meno pesante rispetto alle settimane precedenti. Alcune tensioni iniziano lentamente a perdere forza e questo ti permette di vivere i sentimenti con maggiore profondità e meno bisogno di controllo assoluto. Perché diciamolo: tu quando ami vuoi tutto. Presenza, intensità, sincerità, profondità emotiva e possibilmente anche telepatia. E quando percepisci freddezza o ambiguità inizi automaticamente a osservare ogni dettaglio come un detective in una serie crime.

Questa settimana però capisci meglio quali rapporti hanno basi solide e quali invece sopravvivevano soltanto grazie alla tua ostinazione. Le relazioni sincere si rafforzano, perché finalmente riesci a lasciare andare parte della tensione accumulata. Quelle più instabili invece mostrano limiti evidenti. E anche se questo potrebbe infastidirti, in fondo preferisci una verità scomoda a una finzione elegante. Chi è single potrebbe sentirsi attratto da persone intense o misteriose, salvo poi scoprire che il vero mistero è capire perché continui sempre a complicarti la vita sentimentalmente.

Sul lavoro la settimana richiede attenzione soprattutto sul piano economico. Alcune discussioni o trattative possono riguardare il riconoscimento del tuo valore, ed è qui che emerge il tuo lato combattivo. Non ti piace sentirti sottovalutato e quando succede diventi più pungente di una recensione scritta male su internet. Però il momento non è negativo: è una fase di resistenza e preparazione. Alcune conferme importanti arriveranno presto, ma adesso serve pazienza strategica. E la pazienza non è esattamente il tuo hobby preferito. Devi evitare di reagire impulsivamente a provocazioni o ritardi, perché certe situazioni si stanno già muovendo nella direzione giusta anche se non lo vedi ancora chiaramente.

Fisicamente l’energia è altalenante. Ci sono giornate in cui ti senti fortissimo e altre in cui vorresti chiuderti in silenzio lontano da tutto e tutti. Il problema è che tendi ad assorbire tensioni esterne fino a scaricarle sul corpo. Hai bisogno di decompressione mentale, anche breve, ma costante. Altrimenti rischi di trasformare ogni stress in stanchezza cronica e ogni pensiero in un thriller psicologico personale.

Dici che non ti interessa niente… poi però analizzi pure il significato di un punto messo a fine messaggio.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scurdari ca nun tuttu si pò cuntrullari, e quannu molli un pocu la presa puru lu cori torna a respirari megghiu.

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