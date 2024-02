Oroscopo Scorpione: settimana dal 19 al 25 febbraio 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Un inizio settimana favorevole, con possibilità di incontri speciali. La passione e l’intensità caratterizzeranno la tua settimana. Per i single, si apre la possibilità di una nuova relazione appassionante. Le coppie dovrebbero dare priorità al benessere reciproco. Impegnati in un progetto significativo che potrebbe portare al successo, ma non dimenticare di riposarti.

Lo Scorpione affilale artigli, ma a volte si pizzica da solo. Voto: 8. “Si lu scurpiuni si punge cu’ la coda, nun è saggiu ma scemu dâ testa a la coda.” (Se lo scorpione si punge con la coda, non è saggio ma sciocco dalla testa alla coda).

Lo Scorpione, che comprende gli individui dal 23 ottobre al 21 novembre, vive di intensità e passione, con una profondità emotiva che sfiora il mistero. Il 9 è il loro numero fortunato, e Plutone ne sottolinea la capacità di trasformazione.



