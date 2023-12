Oroscopo Scorpione: settimana dal 25 al 31 dicembre

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Con Venere in opposizione, sembri un gatto che guarda l’acqua: sospettoso e poco incline a bagnarsi. Non mettere in questione tutto proprio oggi; lascia che le tensioni si sciolgano come ghiacciolo al sole. Sei critico, ma cerca di non trasformare ogni conversazione in un dibattito presidenziale. Le tue scelte recenti sono valide, quindi non masticare amarezza come fosse un chewing-gum. E Scorpione, ricorda che essere sensibili è una qualità, anche se a volte ti senti come un eremita che ha dimenticato dove ha messo la sua caverna. La Luna ti renderà sensibile, ma non è il momento di trasformarti in un melodramma vivente.

Voto: 6.5/10. “Vinu meli finu, pri cui nun lu sa biviri è vilenu.”



