Oroscopo Scorpione: settimana dal 3 al 9 novembre 2025

SCORPIONE – Il tuo tema della settimana è “rinascita con brivido”. Ti senti pronto a chiudere cicli, tagliare rami secchi e riaccendere passioni che credevi sopite. Venere si prepara a entrare nel tuo segno e già senti la febbre del desiderio salire. I sentimenti si fanno intensi, le emozioni forti, e tu torni a vivere con quella profondità che spaventa i segni più superficiali. I rapporti familiari, però, possono portare tensioni. Non tutto si risolve con uno sguardo magnetico, anche se tu ci provi. Le stelle ti invitano a parlare, a chiarire e a non chiuderti nel tuo proverbiale silenzio da film noir. Approfitta di questa calma apparente per ricostruire ponti e far pace con chi conta davvero.

Nel lavoro, invece, sei in una fase di grande fermento. Qualche porta potrebbe chiudersi, ma solo per aprirne una più grande e meglio illuminata. Non c’è da preoccuparsi: i progetti che lanci ora avranno sviluppi importanti anche nel prossimo anno. Bene soprattutto tra giovedì e venerdì, quando l’energia ti renderà inarrestabile. Chi lavora da solo può ottenere molto, ma anche chi è parte di un team troverà un modo per ritagliarsi uno spazio di libertà e serenità.

Sul piano fisico e mentale, le stelle ti chiedono di alleggerirti: affronta i problemi invece di portarli come una medaglia. Le giornate finali della settimana ti aiutano a recuperare forze e buonumore. Alla fine, ti sentirai di nuovo padrone della tua vita, con lo sguardo fiero di chi è sopravvissuto a un uragano e ha pure rifatto il trucco dopo.

Sei la tempesta e la quiete insieme, e stavolta le stelle sono tutte dalla tua parte.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti scantari di tagliari chiddu ca ti pesa, ca quannu si libbiru, voli cchiu forti di prima”.

