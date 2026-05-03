Oroscopo Scorpione: settimana dal 4 al 10 maggio 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Questa settimana l’aria si fa intensa, e tu stranamente ti senti a casa. Arrivano confronti inevitabili, chiarimenti necessari e quella sensazione tipica da “so già tutto, manca solo la conferma”. Con la Luna vicina al tuo segno cresce il bisogno di verità emotiva. Se qualcuno ti ha ferito, se una situazione è rimasta ambigua o se hai ingoiato troppe cose per quieto vivere (evento rarissimo), adesso emerge il desiderio di parlare apertamente. Le coppie possono chiarire nodi importanti e ritrovare una comprensione più matura. Basta smettere di testare l’altro con silenzi strategici e domande-trappola. Chi è single emana un fascino magnetico, ma selettivo. Attiri molto, scegli poco. Possibili incontri intensi, non banali, magari con persone che smuovono qualcosa di profondo. Tu non vuoi passatempi: vuoi sostanza, chimica e mistero ben dosato.

Nel lavoro le idee non mancano e iniziano già a proiettarsi verso i prossimi mesi, che promettono sviluppi interessanti. Anche piccoli progetti, attività parallele o cambiamenti graduali possono rivelarsi più importanti del previsto. Il punto è non restare fermo. Questa settimana chiede movimento, iniziativa e sperimentazione. Se aspetti il momento perfetto, sprechi energia. Se inizi adesso, costruisci vantaggio. Hai intuito strategico forte e capacità di leggere ciò che altri sottovalutano. Usala. Tema delicato: soldi e contratti. Qui potrebbero esserci confronti accesi, ritardi o attese snervanti. Nulla di ingestibile, ma serve sangue freddo. Meglio leggere due volte, firmare una volta e discutere zero volte a caldo. Quando ti senti provocato economicamente tiri fuori il lato investigatore vendicativo: utile nei film, meno nei martedì normali.

Sul benessere la capacità di recupero è buona, ma le emozioni sono tante. Se trattieni tutto dentro rischi accumulo di stress. Parlare con chi ti capisce, allenarti, scaricare tensione e dare spazio al corpo farà grande differenza. Venerdì e sabato intuizioni molto forti: ascoltale. Quando senti qualcosa, raramente sbagli. Settimana potente, trasformativa, concreta. Non serve controllare tutto: basta usare bene ciò che sai già.

Dici “non mi interessa” con la stessa intensità con cui indaghi tutto.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Parra chiaru e moviti ora, ca quannu segui l’istintu tuo trovi strata e risposta.

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